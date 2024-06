La bronze pour Maxandre Huet aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies

Maxandre Huet, étudiant à l'École Polymécanique de Laval, est revenu des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies avec une médaille de bronze.

C'est les 30 et 31 mai, au Centre de foires ExpoCité à Québec, que le Lavallois représentait le Québec dans les épreuves en tuyauterie et montage de conduites de vapeur.

Le tiers des compétiteurs d’Équipe Québec ont porté fièrement les couleurs de la province sur le podium, avec un total de 15 médailles remporté dans 10 métiers. Les compétiteurs québécois ont fait preuve d'un talent remarquable et d'une détermination sans faille tout au long de la compétition.

Avec 15 médailles dont 4 de bronze, 6 d’argent et 5 d’or, la performance des compétiteurs sur Équipe Québec témoigne de leur engagement, de leur passion et de leur expertise.

Mentionnons que Mathieu Gascon, également de la même école était l'un des 48 membres de l'équipe, mais dans les épreuves en réfrigération.

Cette compétition représentait plus de 40 métiers appartenant à des secteurs essentiels à l’économie canadienne : la construction, des transports, des technologies de l’information ou encore les services.

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies sont organisées chaque année par Compétences Canada. Depuis 1994, 1016 Québécoises et Québécois ont fait partie d’Équipe Québec et 644 d’entre eux ont décroché une médaille. La prochaine édition se déroulera à Régina en Saskatchewan, les 29 et 30 mai 2025.