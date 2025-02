Des milliers de visiteurs aux portes ouvertes du Collège Montmorency

Le 6 février, des milliers de visiteurs ont participé aux portes ouvertes d’hiver du Collège Montmorency. Entre 18 h et 20 h 30, les élèves de quatrième et cinquième secondaire, accompagnés de leurs parents, ont pu découvrir les 27 programmes d’études offerts.

La clientèle adulte a, quant à elle, eu l’occasion de se renseigner auprès des représentants de la Formation continue au sujet des différents programmes qui leur sont adressés.

Des professeurs, membres du personnel et étudiants mobilisés

Plus de 600 membres du personnel et étudiants étaient présents pour accueillir et informer les possibles futurs étudiants. Tous et toutes étaient sur place pour répondre aux questions et partager leur expérience au Collège.

Ateliers d’un jour : une autre occasion de voir le Collège en action

Les personnes qui n’ont pas pu venir peuvent s’inscrire aux Ateliers d'un jour qui permet de découvrir les lieux et d'assister à un ou des cours du programme choisi.