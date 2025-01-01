Nous joindre
Fab Lab – Club Techno du Centre LREC

Un Lavallois de 15 ans forme des jeunes à construire des vélos électriques

durée 11h00
15 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Marco qui n'a que 15 ans a pendant quatre semaines initié neuf jeunes Lavallois de 13 à 16 ans à concevoir et assembler des vélos électriques dans le cadre du projet Construire un vélo électrique écologique, organisé par le Fab Lab – Club Techno du Centre LREC.

Après avoir conceptualisé et fabriqué leurs e-bikes, les participants sont passés à la phase 2 qui consiste à installer des panneaux solaires et des éoliennes pour recharger les vélos de manière 100 % autonome. Ce projet s'inscrit dans le secteur de la mobilité durable. 

Une expérience technique et humaine

Encadrés par Tami Belhadj, les jeunes ont découvert la mécanique, l’électronique et les principes de l’énergie renouvelable, tout en développant leur esprit d’équipe et leur confiance.

« Former d’autres jeunes et voir leurs idées prendre vie, c’est motivant. On réalise qu’on peut avoir un vrai impact », explique Marco.

« Ce projet ne se limite pas à la construction de vélos : il s’agit de construire l’avenir », ajoute Elyes Alaoui, directeur du Centre LREC.

Un projet qui roule pour l’environnement

En alliant apprentissage technologique et engagement écologique, Construire un vélo électrique écologique démontre qu’avec un peu d’accompagnement et beaucoup de créativité, les jeunes peuvent concevoir des solutions innovantes qui profitent à toute la communauté.

