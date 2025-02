Le Collège de Bois-de-Boulogne élargit son campus avec un nouveau pavillon

Le Collège de Bois-de-Boulogne a obtenu un soutien financier majeur du gouvernement du Québec de 14,5 millions de dollars afin de créer un nouveau pavillon à son campus qui accueillera le Pôle d’apprentissage et d’innovation en santé, ainsi que des espaces d’apprentissage modernes et adaptés pour la formation continue en gestion et en administration, les services aux entreprises et la francisation.

Hier, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, était sur les lieux afin d'en faire l'annonce. Pour l'établissement, ces nouveaux locaux incarnent une vision pédagogique audacieuse et répond à des besoins croissants en formation dans les secteurs de la santé, de l’administration et de la francisation.

« Je suis très heureuse d’assister à la concrétisation de ce projet, qui va nous permettre d’accentuer nos efforts dans la formation d’une main-d’œuvre qualifiée en offrant aux étudiants un environnement stimulant avec des installations à la fine pointe. Les investissements qu’on annonce s’inscrivent aussi dans notre volonté de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants en bonifiant l’accès aux services de francisation. Notre gouvernement a toujours dit que l’éducation est une priorité et les choix que nous faisons en témoignent. Je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la création de ce nouveau pavillon », exprime Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur.

Situé au 575-577, boulevard Henri-Bourassa Est, ce nouvel espace locatif permet au Collège de Bois-de-Boulogne de réaffirmer son engagement envers l’innovation pédagogique. Prévu pour une ouverture progressive à l’hiver 2026, ce pavillon de près de 4 000 m2 permettra notamment de former des personnes qualifiées en soins infirmiers et de favoriser l’intégration des personnes immigrantes au Québec par le biais de l’apprentissage du français.

Avec des installations à la fine pointe de la technologie, le Pôle d’apprentissage et d’innovation en santé, situé au deuxième étage du pavillon, recréera un environnement clinique réaliste et innovant en plus de permettre la réalisation de simulations cliniques immersives pour les formations en soins infirmiers. En phase avec la transformation des milieux de soins et l’arrivée prochaine du dossier santé numérique, le Pôle Santé favorisera l’acquisition de compétences numériques tout au long des parcours d’apprentissage.

« Je suis fière de ce projet structurant permettant de bonifier notre offre de formation, en plus d’augmenter la capacité d’accueil du Collège. Nous avons une vision audacieuse de développement qui propulse le Collège toujours plus loin et ces investissements annoncés aujourd’hui nous en donnent les moyens », ajoute Catherine Villemer, présidente du conseil d’administration du Collège de Bois-de-Boulogne.

Engagement fort en francisation

Le premier étage du pavillon accueillera entre autres les activités de francisation du Collège visant à favoriser l’apprentissage du français, l’intégration et l’épanouissement de personnes immigrantes. Annuellement, plus de 400 étudiantes et étudiants seront formés. Ainsi, cette initiative contribuera directement à l’atteinte des objectifs du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) visant à améliorer l’accès aux cours de français et à soutenir l’intégration linguistique et professionnelle des personnes immigrantes.

Aligné sur la volonté du Collège de favoriser l’apprentissage tout au long des parcours professionnels, le pavillon offrira plusieurs programmes d’études du secteur de l’administration à la formation continue ainsi que des services aux entreprises. Les portes de ce nouvel espace seront donc grandes ouvertes aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs visant le rehaussement de leurs compétences.

« Ancré dans sa communauté, le Collège se réjouit de voir ce projet se concrétiser. Il s’inscrit dans un contexte où l’augmentation de notre population étudiante et les défis d’espace liés aux rénovations majeures de notre campus principal nous invitent à nous réinventer. Le projet représente une solution concrète pour offrir un environnement d’apprentissage de grande qualité et répond à une vision ambitieuse pour l’avenir de notre Collège et de notre communauté. », termine Pascale Sirard, directrice générale du Collège de Bois-de-Boulogne.