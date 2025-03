DPHV offre deux bourses à des étudiants en Technologie du génie civil

L’entreprise DPHV a renouvelé son entente à titre d’Entreprise de Cœur de la Fondation du Collège Montmorency. Cette entente de trois ans représente un don de 7500 $ pour les étudiants du programme de Technologie du génie civil.

En plus des deux bourses offertes annuellement aux étudiants de ce programme d’études, DPHV offre un don philanthropique à la Fondation du Collège Montmorency pour soutenir la mission globale de cette dernière.

« Merci à la Fondation du Collège Montmorency de nous offrir la possibilité d’établir un contact privilégié auprès des étudiant-es en Technologie du génie civil par l’entremise de son programmeEntreprise de cœur. À titre d’entreprise lavalloise, nous sommes fiers de renouveler notre engagement envers l’excellence pour trois années supplémentaires. Soutenir la formation et le développement des futurs professionnels est essentiel pour l’avenir de notre industrie. Depuis 2022, nous sommes privilégiés de côtoyer de jeunes professionnels en devenir et de pouvoir partager notre passion pour la structure », souligne Martin Frappier, ingénieur en chef et président de DPHV.

Mis en place afin de favoriser le recrutement de la main-d’œuvre, le programme Entreprise de cœur offre la possibilité aux étudiants de vivre des expériences concrètes liées au marché du travail. Soucieuse de l’avenir des jeunes, la Fondation souhaite collaborer avec des entreprises comme DPHV afin de contribuer au développement des étudiants du Collège Montmorency. La Fondation invite toute entreprise qui aimerait se mobiliser ainsi pour la relève à nous contacter et à se joindre au mouvement Entreprise de Cœur.