Le Collège Montmorency, lauréat d'un prix en mobilité durable

Le Collège Montmorency a été nommé lauréat du Prix Leader en mobilité durable 2025 dans la catégorie Milieux d’enseignement. Décerné par un jury composé d’experts en mobilité durable, ce prix souligne la création du Fonds de développement durable de l'établissement, financé à partir d’une portion des revenus générés par le stationnement.

Cette initiative ambitieuse et novatrice dans le milieu collégial permet de soutenir concrètement la mise en œuvre du Plan d’action de développement durable 2021-2026 du Collège, notamment les actions liées à la mobilité durable.

Créé en janvier 2025, ce fonds, combiné à l’obtention de deux importantes subventions en 2024, a permis au Collège de déployer activement des actions en mobilité durable. Plusieurs initiatives ont ainsi vu le jour : activités de sensibilisation, installations favorisant les déplacements durables, et incitatifs financiers pour encourager la communauté à adopter des modes de transport alternatifs.