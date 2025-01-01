Nous joindre
Finissante de l’Université de Montréal

L’audiologiste Clara Orsini honorée par son ordre professionnel

durée 11h00
27 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le 21 novembre dernier, dans le cadre de la célébration de son 70e anniversaire, l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) a remis l’un des six prix Cardozo-Coderre à Clara Orsini, finissante au programme d’audiologie de l’Université de Montréal.

Un prix Cardozo-Coderre est décerné à Clara Orsini pour souligner son investissement dans de nombreux projets, son engagement soutenu en recherche et son esprit remarquable de collaboration, tant avec ses pairs qu’avec les professionnelles et professionnels de divers horizons. Elle a participé à l’organisation de nombreux événements favorisant le rayonnement de l’audiologie, notamment une activité de sensibilisation aux troubles vestibulaires, la Journée étudiante en audiologie de l’Université de Montréal et le Salon de l’emploi.

Lors de son stage de recherche, elle a surpassé les attentes et occupé un poste d’assistante de recherche. Des communications scientifiques de ses travaux ont été présentées au niveau local, provincial, national et international. Clara Orsini a aussi été publiée à deux reprises à titre de première autrice dans des revues scientifiques avec comité de lecture. Elle se distingue par sa rigueur, son sens de l’organisation et son engagement constant envers l’excellence académique et scientifique.

Les prix Cardozo-Coderre

Les prix Cardozo-Coderre sont décernés annuellement à une finissante ou un finissant de chaque programme universitaire québécois, avec la collaboration de La Personnelle assurances. Ils reconnaissent l’engagement social et préprofessionnel manifesté au cours d’un parcours scolaire.

Les récipiendaires des prix Cardozo-Coderre reçoivent une œuvre d’art réalisée par un artiste québécois ainsi qu’une bourse équivalente à leur première cotisation à l’Ordre.

La remise de ces prix permet à l’OOAQ de reconnaître l’excellence et la contribution remarquable de ses membres, de sensibiliser la population québécoise aux domaines d’exercice liés aux professions d’orthophoniste et d’audiologiste et de mettre en lumière la mission première de l’Ordre, soit la protection du public.

