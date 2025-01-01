Des milliers d'élèves du secondaire visitent le Collège Montmorency

Le 11 novembre, des milliers d'élèves du secondaire et leurs parents ont participé aux portes ouvertes du Collège Montmorency. Cette soirée, a permis aux visiteurs de découvrir les différents programmes d'étude et l'établissement.

Mentionnons que la date limite pour la demande d'admission au collégial est le 1er mars 2026. Tandis que la clientèle adulte en ont profité pour s'informer sur les options de Formation continue.

Plus de 700 membres du personnel et étudiants étaient mobilisés pour offrir un accueil personnalisé et partager leur passion du Collège. Les participants pouvaient profiter des visites guidées, kiosques d'information, activités immersives et démonstrations dans les départements.

Le Collège Montmorency avait le désir de mettre de l'avant leurs valeurs: une approche centrée sur notre communauté étudiante, un accompagnement humain et un environnement d’apprentissage stimulant, propice à la réussite.

Une seconde chance de découvrir Montmorency

Les personnes qui n’ont pas pu venir au Collège Montmorency cet automne pourront participer aux portes ouvertes d'hiver du jeudi 5 février 2026.

Pour une immersion concrète, participez aux Ateliers d'un jour : l’occasion idéale de voir le Collège en action, de visiter les installations et d’assister à un ou des cours d'un programme.