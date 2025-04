Élections : Action Laval rencontre les candidats libéraux

Dans le cadre d’une série d’échanges stratégiques avec les principaux partis fédéraux, Frédéric Mayer, candidat à la mairie, et Achille Cifelli, chef par intérim d’Action Laval et conseiller municipal de Val-des-Arbres, ont rencontré les représentants du Parti libéral du Canada afin de leur présenter les enjeux prioritaires pour Laval.

À l’approche des élections fédérales, Action Laval souhaite établir un dialogue soutenu avec le gouvernement fédéral, acteur central dans de nombreux dossiers structurants, tels que le logement abordable, le transport collectif et la modernisation des infrastructures urbaines.

Pour Action Laval, le palier fédéral n’est pas un spectateur des réalités municipales, c’est un partenaire à part entière au développement des communautés.

« Une administration municipale doit avoir une vision, et savoir rallier les partenaires pour la concrétiser. Le palier fédéral semble sensible à nos revendications. C’est ainsi que nous allons défendre les intérêts des Lavalloises et Lavallois auprès des gouvernements, » déclare Frédéric Mayer, candidat à la mairie.

Les discussions avec les représentants libéraux ont porté notamment sur la nécessité de mieux arrimer les investissements fédéraux aux besoins spécifiques de Laval. Les élus d’Action Laval ont insisté sur l’urgence de mieux soutenir les infrastructures locales, la transition écologique, et les initiatives communautaires.

Action Laval poursuit cette série de rencontres avec l’ensemble des partis fédéraux présents sur le territoire. L’objectif est de créer des conditions gagnantes pour que les priorités de Laval soient enfin reconnues et soutenues à Ottawa.

« Trop de dossiers importants pour Laval piétinent depuis des années. Le fédéral aurait pu jouer un rôle déterminant, mais il faut des élus avec du leadership pour saisir ces occasions. Après 12 ans à la tête de la Ville, le parti au pouvoir n’a pas su établir de véritables partenariats avec Ottawa, » affirme Achille Cifelli, conseiller municipal de Val-des-Arbres.