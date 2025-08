Cinq nouvelles candidatures de l'équipe Action Laval dévoilées

Action Laval présente cinq autres candidats en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. Patria Almonte, Yann Caron, Youssef Jarjour, Bouchra Khatam et Daniel Legault souhaitent porter la voix des citoyens de leurs districts respectifs au conseil de ville.

À ce titre, ils veulent défendre les priorités des citoyens de leur district, améliorer les services de proximité et contribuer activement à une gestion municipale efficace et transparente.

Patria Almonte : district Marigot

Mère de trois enfants, enseignante de langues, administratrice d’entreprise et investisseuse en immobilier, Madame Almonte désire améliorer la qualité de vie des citoyens en misant sur la proximité, l’écoute et la représentation de leurs besoins. Elle possède une vaste connaissance des réalités culturelles lavalloises, en plus d’être une bénévole engagée auprès des jeunes.

« Comme conseillère municipale du district du Marigot, je serai présente pour vous écouter, vous représenter et agir. Avec honnêteté, transparence et détermination, reconstruisons ensemble une ville digne de son vrai potentiel. » , exprime Patria Almonte.

Yann Caron : district de Sainte-Rose

Lavallois d’origine et résident de Sainte-Rose depuis 2008, Monsieur Caron est diplômé en nutrition et possède une solide expérience comme directeur des opérations dans de grandes entreprises telles que Couche-Tard. Impliqué dans diverses causes sociales, il s’est notamment démarqué en faisant la collecte et la distribution d’effets scolaires au cours des dernières années.

« Être conseiller municipal, c’est être présent, disponible et à l’écoute, jour après jour. C’est ce que je m’engage à faire pour les gens de Sainte-Rose. » , indique Yann Caron.

Youssef Jarjour, district Laval-des-Rapides

Professionnel du génie civil et de l’hydroélectricité, Monsieur Jarjour est reconnu pour sa rigueur et son approche intégrée, qui tient compte des dimensions économiques, environnementales et sociales. Il s’implique aussi depuis plusieurs années au sein de sa communauté, en participant à divers projets et initiatives favorisant le développement et le mieux-être collectif.

« Je suis déterminé à bâtir avec vous un avenir plus juste, sécuritaire et prospère. Laval-des- Rapides mérite un conseiller municipal transparent, à l’écoute, efficace et proche de ses citoyens. », explique Youssef Jarjour.

Bouchra Khatam, district Renaud-Coursol

Madame Khatam est présidente fondatrice de l’Association Alliance Maroc Canada, et directrice générale de Tarabkom Productions, une entreprise dédiée aux événements multiculturels et à la promotion des talents d’ici. Elle s’implique dans la vie sociale, culturelle et économique de Laval depuis plus de 20 ans.

« Je veux être une élue proche des gens, qui agit avec transparence et détermination pour améliorer concrètement la vie des citoyens de Renaud‐Coursol. » , dit Bouchra Khatam.

Daniel Legault, district Le Carrefour

Résident du district Le Carrefour depuis 2006, Monsieur Legault possède plus de 30 ans d’expérience dans l’administration publique québécoise. Détenteur d’un diplôme international en administration publique de l’ÉNA à Paris, il a mené plusieurs projets d’envergure en communication stratégique, en modernisation des services et en gestion de crise dans les relations publiques.

« Pour moi, servir les citoyens, c’est d’abord comprendre leurs réalités et bâtir des solutions concrètes en concertation avec eux, et non sans eux. », ajoute Daniel Legault

Achille Cifelli, conseiller municipal et chef intérimaire d’Action Laval déclarait : « Ces personnes incarnent le sérieux, la compétence et la proximité qui font la force d’Action Laval. Elles ont à cœur de servir les citoyens avec transparence et intégrité. Je suis fier de les accueillir au sein de notre équipe. »

« Patria, Yann, Youssef, Bouchra et Daniel représentent la vision renouvelée que nous voulons offrir à Laval : des gens compétents, engagés et proches de leurs citoyens. Avec eux, nous allons remettre la ville au service de sa population. », termine Frédéric Mayer, candidat à la mairie de la Ville de Laval .