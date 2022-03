Vols de véhicules, arrestations et perquisitions

Le Service de police de Laval (SPL) a procédé à cinq arrestations et dix perquisitions en lien avec un réseau de voleurs de véhicules.

Cette enquête, intitulée « projet Gardon », a été menée par l’escouade des Crimes généraux du SPL, avec l’assistance du Service de police de la Ville de Montréal, de la Sûreté du Québec, de la police de Trois-Rivières, du Service de police de Terrebonne, les Services frontaliers du Canada œuvrant au Port de Montréal, le bureau d’assurance du Canada, de la Police provinciale de l’Ontario ainsi que du Service de police de Toronto.

Rappel des faits

La vague de vols de véhicules a débuté à la fin du mois de mai 2021. Les suspects utilisaient diverses astuces pour commettre les crimes. Ils se présentaient parfois dans différents stationnements de centres commerciaux et volaient des voitures ciblées. À d’autres moments, ils installaient des localisateurs GPS sous des véhicules. Ceux-ci étaient alors volés quelques heures ou jours plus tard pendant la nuit, dans les entrées de résidences.

Les véhicules ciblés étaient des Jeeps Grand Cherokee, Dodge Durango, Dodge Ram et Ford série F. Le Projet Gardon a permis de relier près de 30 dossiers de vols de véhicule, dont six sur le territoire de Laval.

D’autres vols ont aussi été commis dans différentes villes du Québec et de l’Ontario. La valeur totale des véhicules volés, destinés à l’exportation, est d’environ deux millions de dollars. Les policiers et les enquêteurs ont également perquisitionné six résidences et quatre véhicules, menant à la saisie de divers items, dont une voiture.

Comparutions

Au total, cinq individus ont été arrêtés le 16 mars dernier. Ils ont été interrogés et ont comparu au Palais de justice de Laval. Jean-Guy Lebeau, âgé de 39 et Dave Milliard, âgé de 40 ans, sont présentement détenus.

Kevin Lafontaine, âgé de 33 ans et Jean Tellier, âgé de 44 ans, ont été libéré avec des conditions à respecter. Ceux-ci font face à des accusations de vol de véhicule.

Joel Simon Campusano, âgé de 29 ans, a été arrêté pour possession en vue de trafic de stupéfiants, il a également été libéré avec des conditions à respecter.

Suspects recherchés

Deux autres suspects qui n’ont pas été identifiés sont toujours recherchés en lien avec ces événements.

Toute personne ayant de l’information concernant cet événement ou ce type de vol peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210 523 035.