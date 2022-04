Importantes perquisitions d'armes à feu et de drogues par le service de police de Laval

Le 21 avril dernier, le Service de police de Laval (SPL) a réalisé des arrestations et des perquisitions en lien avec des armes à feu et des stupéfiants sur les territoires de Laval, de Montréal et de la Rive-Nord.

Cette opération majeure est la finalité d’une enquête initiée en décembre 2021 en lien avec les phénomènes de violence urbaine liée aux armes à feu. Le tout s’inscrit dans un continuum d’interventions dans le cadre de diverses actions du projet Centaure.

Les faits.

Les sujets visés lors de cette opération seraient impliqués de près et de loin dans les récents incidents de violence armée perpétrés par des membres de gangs de rue de Laval, survenus notamment sur le territoire lavallois. Au total, les perquisitions visant 10 résidences et plusieurs véhicules auront permis de saisir des armes à feu, une quantité importante de stupéfiants, un véhicule, de l’argent comptant et plusieurs produits provenant de la criminalité.

De plus, l’opération aura aussi mené à l’arrestation de 7 individus. Ces derniers feront face à plusieurs chefs d’accusation, dont trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et possession d’armes à feu. Cette enquête à grand déploiement a nécessité la collaboration du Service de police de Montréal, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service de police de l’agglomération de Longueuil et de la Sûreté du Québec.

Bilan des perquisitions

Armes à feu :

– 2 pistolets de calibre 9 mm

– 2 pistolets de calibre .45

– 1 pistolet de calibre .40

– Munitions pour armes de calibre .45

– Munitions pour armes de calibre 380

Stupéfiants : Valeur de 1 906 174 $

– 3 381,83 grammes de cocaïne

– 2 916,98 grammes de Haschisch

– 111 593,25 grammes de cannabis

– 1 880,88 grammes de cannabis en feuille

– 27 958,75 grammes de cannabis concentré

– 2 000 comprimés d’Oxycodone

– 170 comprimés autres

– 982,89 grammes de MDMA violet

– 342,41 grammes de MDMA noir

– 1066 comprimés de méthamphétamine

– 509 vapoteuses contenant du THC

– 221,58 grammes de psilocybine

Autres saisies :

– 9 montres Rolex

– Véhicule Mercedes GLC 2017

– 200 000 $ en argent comptant

– Objets reliés à la vente de stupéfiants

– 6 pistolets à air comprimé

– 2 carabines à air comprimé

Toute personne qui aurait de l’information concernant ces perquisitions peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 211 216 072.