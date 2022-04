Ils filent à plus de 170 km/h au volant de véhicules volés

Quatre individus, dont deux mineurs, ont été arrêtés vers 4h45, ce jeudi matin, dans le secteur de Rigaud, à la suite d’un signalement de la Police Provinciale de l’Ontario (OPP) concernant trois véhicules filant, vers le Québec, à plus de 170 km/h

Les patrouilleurs étaient à la recherche de trois VUS de luxe qui, après vérifications en collaboration avec l’OPP, deux de ces véhicules auraient possiblement été volés dans la région de Toronto. Vers 4h45, les policiers ont localisé lesdits véhicules et ont procédé à l’arrestation de quatre individus soit un homme de 18 ans, une femme de 19 ans et deux personnes mineures de 15 et 16 ans, tous originaires de Laval.

Au courant des prochaines heures, les suspects seront rencontrés par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Les individus pourraient faire face à des accusations de possession de biens criminellement obtenus et de possession d’outils de cambriolage. D'autres accusations pourraient être ajoutées au courant de l'enquête.

La Sûreté du Québec en profite pour faire un rappel aux citoyens d'être vigilant et recommande de suivre ces quelques conseils de prévention :

Gardez vos vitres fermées lorsque le véhicule est sans surveillance;

Verrouillez les portières et le coffre arrière du véhicule;

Si possible, garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé;

Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance;

Ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule;

Rangez les colis, sacs et sacs à main à l’abri des regards et surtout, ne laissez pas dans votre voiture vos carnets de chèques, documents d’identité, votre porte-monnaie ou les clés de la deuxième voiture du domicile;

Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouverait à l’intérieur (support de GPS, chargeur, adaptateur);

Éteignez les fonctions Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que des voleurs captent leur signal.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.