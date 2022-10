Un automobiliste de 65 ans perd la vie lors d'une collision à Laval

Le conducteur soupçonné d’avoir causé la mort d’un autre automobiliste, dimanche, à Laval, et de délit de fuite, a été arrêté et comparaît lundi au palais de justice. L’homme de 25 ans fait face à des accusations de délit de fuite causant la mort et de délit de fuite causant des lésions, a précisé la porte-parole du Service de police de Laval ...