L'avocat du chauffeur à Laval demande une évaluation psychiatrique

Marchant avec peine, les yeux fermés et soutenu par deux agents correctionnels, le chauffeur d’autobus qui a percuté une garderie à Laval, tuant deux enfants et en blessant six autres, la semaine dernière, Pierre Ny St-Amand a comparu devant le juge Carol Richer au palais de justice de Laval, vendredi avant-midi.



Son avocat, Me Julien Lespérance Hudon, a demandé à la Cour d’émettre une ordonnance pour que le suspect subisse une évaluation psychiatrique afin de déterminer s’il est apte à comprendre les procédures.



Me Lespérance Hudon a expliqué que la communication avec son client était imprévisible. Ainsi, s’il avait réussi à communiquer avec lui jeudi, il s’était heurté à une impossibilité d’entrer en contact avec lui ce vendredi.



L’évaluation psychiatrique sera réalisée à l’Institut Pinel et Pierre Ny St-Amand reviendra devant la Cour vendredi prochain.



Il fait face à neuf chefs d’accusation, soit deux de meurtre prémédité, un de tentatives de meurtre multiples contre l’ensemble des occupants de la garderie, et plusieurs chefs de voies de fait et de voies de fait graves en lien avec les enfants blessés.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne