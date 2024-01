Meurtre d'un homme de 66 ans à Laval lundi: suspect de 33 ans arrêté peu après

Une alerte AMBER a été déclenchée cet après-midi pour retrouver Zynab Cherrabi El Alaoui, une fillette d'un an. Elle aurait été vue pour la dernière fois à Lachine, du côté de Montréal, et portait un cache-couche rose pâle avec une licorne rose et blanche. Elle mesure 60 cm. La suspecte recherchée est Miryanna Monterrosa-Laberge, 18 ans, 1m60, ...