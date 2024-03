Travaux de la bretelle aérienne et de la sortie du boulevard Industriel

Dès le 11 mars, les travaux de construction de la bretelle aérienne et de réaménagement de la sortie du boulevard Industriel reprendront.

Ils seront réalisés principalement de nuit afin d’en diminuer les incidences sur la circulation. Ces travaux entraîneront des fermetures partielles et complètes des autoroutes 15 (des Laurentides) et 440 (JeanNoëlLavoie), des voies de desserte, ainsi que de certaines bretelles.

Gestion de la circulation

Parmi les prochaines entraves à la circulation, mentionnons :

Fermeture de longue durée

À compter du 11 mars : fermeture de la voie de gauche de la voie de desserte de l’autoroute 15, en direction nord, à la hauteur de l’autoroute 440.

Du 18 au 28 mars, de nuit

Fermeture complète de la voie de desserte de l’autoroute 15, en direction nord, à la hauteur de l’autoroute 440;

Fermeture complète de bretelles dans l’échangeur des autoroutes 440 et 15.

Les 13 et 14 mars, de nuit

Fermeture complète de l’autoroute 15, en direction nord, à la hauteur de la sortie no 10 A-440/Boul. Le Carrefour. La circulation sera dirigée vers la voie de desserte.

Durant ces fermetures, les usagers sont invités à suivre les chemins de détour balisés sur le réseau. En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces travaux pourraient être annulés ou reportés sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère tient à rappeler que la limite de vitesse en zone de chantier est réduite à 80 km/h sur les voies rapides des autoroutes 440 et 15 et à 50 km/h sur les voies de desserte. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.