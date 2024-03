Le boulevard Curé-Labelle fermé à la circulation jusqu'au 21 mars

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les automobilistes à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements, puisqu’en raison de l’hiver doux, une présence hâtive de la grande faune (cerf de Virginie, orignal, ours et caribou) est observée aux abords des routes cette année. De la signalisation est déjà en place afin ...