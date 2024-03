Un juge décidera jeudi si Pierre Ny St-Amand subira un procès pour meurtres

Un juge de la Cour du Québec décidera jeudi si Pierre Ny St-Amand subira un procès pour meurtres au premier degré, relativement à la mort de deux enfants lorsqu'un autobus a embouti une garderie à Laval, il y a un an.

M. Ny St-Amand a été arrêté après qu'un autobus de la Société de transport de Laval a embouti une garderie du quartier Sainte-Rose, tuant deux jeunes enfants de cinq et quatre ans et en blessant six autres, le 8 février 2023.

Le juge François Landry, de la Cour du Québec, préside l'enquête préliminaire, qui a entendu 13 témoins pendant quatre jours cette semaine.

Le juge annoncera jeudi après-midi s'il existe suffisamment de preuves pour que M. St-Amand subisse son procès dans cette affaire.

L'ancien chauffeur d'autobus, âgé de 52 ans, fait face à deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré ainsi qu'à sept autres chefs, dont tentatives de meurtre et voies de fait graves.

Une ordonnance de non-publication empêche d'identifier les jeunes victimes et de révéler la preuve présentée cette semaine lors de l'enquête préliminaire, au palais de justice de Saint-Jérôme.