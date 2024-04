Neige : actions prises par la Ville de Laval

À la suite des précipitations des dernières heures, les équipes des travaux publics veillent au tassement des rues et des trottoirs et poursuivront sous peu l’épandage d’abrasifs entamé hier soir. Le tassement des trottoirs se maintiendra durant les prochains jours.

De plus, les équipes de foresterie sont à pied d'œuvre pour tenter de sécuriser le territoire en raison des dégâts occasionnés à la végétation par le poids de la neige et des vents.

Plusieurs pannes électriques touchent notre territoire, dont certains bâtiments municipaux qui sont également toujours privés d'électricité. C'est le cas notamment de certaines bibliothèques, du Centre de la nature de Laval, de certains centres communautaires et de certains chalets de parcs. Nous invitons les citoyennes et citoyens à vérifier s'ils sont ouverts avant de s’y déplacer. Pour de l'information concernant leur rétablissement, consultez le site Internet d'Hydro-Québec.

Nous rappelons que les restrictions de stationnement, essentielles pour le bon déroulement des opérations, seront aussi en vigueur sur l’ensemble du territoire pour la journée de vendredi inclusivement.

Les citoyens et citoyennes qui ont une requête à formuler sont invités à le faire via mondossier.laval.ca et pour toute urgence à composer le 911.