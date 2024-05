Une femme retrouvée grièvement blessée a succombé à ses blessures à Laval

Les travaux de correction de surface de la chaussée de l’autoroute 25, de Mascouche à Laval, et de l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), entre la route 335 et la montée Saint-François, débuteront dans la nuit du 2 au 3 juin 2024. Ces travaux visent à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur ces autoroutes. Entraves et gestion de la ...