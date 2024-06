Déploiement de sirènes d’alerte sur le territoire lavallois

De nombreuses sirènes d'alerte à la population sont dorénavant installées dans des industries lavalloises. Ce projet a été adopté en 2022. Si un accident majeur survient, tel qu’une fuite toxique ou un risque d’explosion susceptible d’entraîner des conséquences graves au-delà du site, la sirène sera activée.

Son objectif est d’avertir rapidement la population de se mettre à l’abri. Laval rejoint ainsi Montréal, Victoriaville et d’autres municipalités où cette pratique est déjà bien implantée.

« La sécurité de la population est une priorité, elle est aussi une responsabilité partagée. Je salue l’engagement des industries concernées à cet égard et j’invite maintenant les Lavallois et les Lavalloises à se renseigner sur les bons gestes à poser pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches en cas de situation d’urgence », explique Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et responsable des dossiers liés à la sécurité publique.

Quoi faire au son de la sirène?

Toute personne entendant le signal sonore particulier de la sirène doit se mettre à l’abri.

Entrez rapidement dans le bâtiment le plus proche.

Fermez les portes et les fenêtres et éteindre la ventilation. Si possible, calfeutrer les portes et les fenêtres de la pièce où on se trouve.

Éloignez-vous des portes et des fenêtres.

Suivez l’état de la situation via le site Web de la Ville et les médias afin de connaître les consignes des autorités.

La sirène diffuse un signal sonore montant et descendant d’une durée de 3 minutes.

Secteurs concernés

Les sirènes sont déployées dans le quartier industriel du centre de l’île Jésus (à la jonction de Chomedey et Vimont) ainsi que dans la zone industrielle à Saint-Vincent-de-Paul. Pour chacune des industries concernées, la sirène est paramétrée pour être minimalement entendue dans la zone de planification des mesures d’urgence, soit le champ d’action des autorités locales en cas d’accident majeur. Ces zones ont été déterminées en fonction des rayons d’impact fournis par les industries et sont issues d’une modélisation de conséquences associées au scénario de danger (fuite toxique ou explosion).

Une communication cosignée par la Ville et les industries est réalisée auprès de la population résidentielle et commerciale de ces secteurs. Surveillez votre courrier!

Faits saillants