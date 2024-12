Deux entrepreneurs de Laval coupables de fraude fiscale

Les entrepreneurs de Laval, Fadi Khoury et Mme Maria Poroshina ont été condamnés à payer des amendes totalisant 500 641,88 $ relativement à un cas de fraude fiscale à Revenu Québec. De plus, M. Khoury a reçu une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis.

Tous les deux sont administrateurs d’une société faisant des affaires dans le domaine des agences de placement de personnel dans le secteur manufacturier.

M. Khoury et Mme Poroshina, âgés respectivement de 59 ans et de 43 ans, ont plaidé coupable, au palais de justice de Montréal, à des accusations relatives à des infractions à la Loi sur l’administration fiscale (TVQ) et à la Loi sur la taxe d’accise (TPS).

Chacun devront payer un montant de 250 320,94 $

Mme Poroshina agissait à titre de prête-nom pour M. Khoury, qui était l’administrateur de fait de la société 9283-7004 Québec inc.

Elle a admis avoir volontairement éludé le paiement de la taxe de vente et celle sur les produits et services. Fadi Khoury a admis avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses concernant ces deux taxes.

L’enquête effectuée en partenariat avec la Sûreté du Québec a également permis de constater que l’agence de placement de personnel n’a pas versé ou n’a pas remis l’entièreté de ses montants de taxes nettes.