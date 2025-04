Le procès de Pierre Ny St-Amand se poursuit avec le témoignage du deuxième expert

Le procès de Pierre Ny St-Amand, le chauffeur d'autobus qui est accusé d'avoir foncé sur une garderie de Laval avec son véhicule, tuant un garçon de quatre ans et une fillette de cinq ans, se poursuivra mardi avec le témoignage d'un deuxième expert.

Au palais de justice de Laval, le Dr Sylvain Faucher doit expliquer pourquoi il en est venu à la conclusion que Pierre Ny St-Amand ne devrait pas être tenu criminellement responsable de ses gestes du 8 février 2023.

Lundi, la psychiatre Kim Bédard-Charette a déclaré lors de la première journée du procès que l'accusé était probablement en proie à une psychose au moment où il a foncé dans le bâtiment avec l'autobus.

Le Dr Faucher et la Dre Bédard-Charette ont tous deux évalué Pierre Ny St-Amand séparément et sont parvenus indépendamment à la conclusion qu'il ne devrait pas être tenu criminellement responsable de ses actes.

En réponse, la Couronne et la défense présentent conjointement les faits et recommanderont au juge de déclarer l'accusé non criminellement responsable.

Les parents sur place lundi ont très mal reçu cette décision de présenter une preuve de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Le juge Éric Downs, de la Cour supérieure, préside les audiences et prendra la décision finale sur la responsabilité criminelle de l'accusé. La présentation des preuves devrait se terminer mardi.