Crue printanière à Laval : la Ville se mobilise et appelle à la vigilance

La Ville de Laval surveille activement la situation des crues printanières et invite les citoyennes et les citoyens à demeurer vigilants, alors que les débits et les niveaux des rivières ont augmenté de manière accélérée en raison de la fonte des neiges et des récents épisodes d’orages violents.

Une digue linéaire anti-inondation sera érigée dès aujourd’hui sur la rue Riviera afin de protéger les infrastructures et une centaine de résidences. D’autres mesures de protection temporaires sont à prévoir, en fonction de l’évolution de la situation.

Des précautions importantes à prendre

Les personnes vivant en zone inondable sont invitées à demeurer attentives à la crue des rivières, à s’assurer du bon fonctionnement de leur pompe d’évacuation (sump pump) et à valider leur couverture d’assurances en cas d’inondation. Afin d’assurer leur sécurité et celle de leur famille, la Ville offre aux citoyens et aux citoyennes les conseils suivants :

S’inscrire aux alertes de la Ville en cas d’avis importants ou de situations d’urgence.

Rédiger un plan de sécurité familiale, lequel devrait comprendre les contacts d’urgence, l’endroit où trouver refuge en cas d’évacuation et plus.

Préparer un sac prêt à partir, comprenant des articles essentiels en cas d’évacuation d’urgence.

Rassembler les articles nécessaires pour être autonomes à domicile pendant au moins 72 h en cas de confinement ou de panne de courant.

Mesures de sécurité en cas d’inondation

Dans le cas où votre domicile subissait une inondation, il est crucial de respecter les consignes de sécurité suivantes :

Fermer l’électricité si l’eau a commencé à monter et se rapproche d’éléments électriques. Pour couper le courant, il faut s’assurer d’avoir les pieds sur une surface sèche et utiliser un bâton de bois pour couper le courant afin d’éviter le contact avec la boîte électrique.

Fermer l’entrée principale du gaz naturel ainsi que les robinets des bouteilles et des réservoirs de propane ou de mazout.

Rester à l’écart des lignes électriques et des fils électriques tombés au sol, même s’il y a une panne de courant.

Si l’eau refoule par le drain de plancher ou les conduites d’égout, bloquer les entrées avec un linge.

Éviter de marcher dans les eaux de crue sans des bottes, car elles peuvent être dangereuses et contaminées.

Ne jamais utiliser un appareil de cuisson à combustion à l’intérieur de votre domicile.

Pour tout savoir sur les crues printanières

La Division de la sécurité civile de la Ville poursuit sa surveillance saisonnière des crues, avec le soutien d’Hydro Météo. Il est recommandé de visiter régulièrement laval.ca/inondations pour suivre l’état de la situation et connaitre les consignes à suivre avant, pendant et après une inondation.

En situation d’urgence

Pour toute situation d’urgence qui menace la sécurité ou la santé, la population doit communiquer directement avec le 911. De plus, les citoyens et les citoyennes dont les installations seraient touchées par l’eau doivent communiquer rapidement avec Hydro-Québec pour couper l’alimentation électrique et aviser le Service de sécurité incendie en composant le 911.