Un automobiliste roule à plus de 120km/h dans le quartier Pont-Viau

Aujourd'hui et demain, le Carrefour Laval sera l'hôte d'une opération nationale de prévention des pertes plus communément appelée un « Blitz ». Ce lieu est connu comme un centre névralgique du commerce au Québec. Coordonné par le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en collaboration avec le Service de police de Laval (SPL) et CF ...