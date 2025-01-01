Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Demandes de remboursements d'impôt frauduleuses

Un Lavallois accusé d'usurpation d'identité de contribuables

durée 11h00
10 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L'administrateur de la société Sadko inc., domicilié à Laval, Manuel Georges Vuillaume, a été condamné à purger une peine de huit mois de détention ferme, en plus de devoir payer des amendes totalisant 114 500 $, pour avoir usurpé l'identité de contribuables pour faire des demandes de remboursements d'impôt en leur nom.   

Revenu Québec indique que l'homme de 38 ans a reçu sa peine le 21 novembre, au palais de justice de Montréal.  M. Vuillaume a plaidé coupable après avoir admis avoir obtenu ou tenté d'obtenir des remboursements et des crédits d'impôt, s’élevant à 90 000 $ pour l’année d’imposition 2017. 

L’enquête menée par Revenu Québec a révélé que ce sont 28 contribuables canadiens, non résidents du Québec, qui ce sont fait voler leur identité pour demander des remboursements notamment en lien avec le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants et le crédit d’impôt pour solidarité.

Pour mettre en œuvre cette fraude, un compte bancaire a été ouvert au nom de Sadko inc., et des chèques de Revenu Québec totalisant 232 408,95 $, qui avaient été émis au nom des victimes, ont été encaissés.

La preuve démontre que M. Vuillaume a encaissé les remboursements frauduleux et les a déposés dans le compte de son entreprise, Sadko inc., bénéficiant ainsi d’au moins 90 000 $ en faux remboursements et en faux crédits d’impôt pendant six mois, soit du 4 octobre 2018 au 4 avril 2019.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

Publié hier à 15h00

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

L'hiver qui est arrivé tôt cette année s'installera à demeure au cours des prochaines heures alors que le froid fera place à une bonne bordée de neige. Quelques centimètres tomberont d'abord durant la nuit de mardi à mercredi, puis ce sont une quinzaine de centimètres ou plus qui sont attendus à compter de l'avant-midi mercredi dans la grande ...

LIRE LA SUITE
Opération contre un réseau de fraude cellulaire et de recel à Laval

Publié le 4 décembre 2025

Opération contre un réseau de fraude cellulaire et de recel à Laval

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec Bell Canada et le Service de police de Laval, a mené hier une opération visant un réseau criminel impliqué dans la fraude cellulaire et le recel d’appareils électroniques. Cette opération, qui a mobilisé une quarantaine de policiers, s’est ...

LIRE LA SUITE
Intensification des opérations concernant l'alcool au volant au Québec

Publié le 4 décembre 2025

Intensification des opérations concernant l'alcool au volant au Québec

Jusqu'au 4 janvier 2026, les différentes équipes policières au Québec procéderont à diverses opérations ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue. Une présence des agents sur les routes sera accrue pour toute cette période. Ces interventions se traduiront entre autres par des dépistages qui pourraient être réalisés ...

LIRE LA SUITE