Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Tempête hivernale

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

durée 15h00
9 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'hiver qui est arrivé tôt cette année s'installera à demeure au cours des prochaines heures alors que le froid fera place à une bonne bordée de neige.

Quelques centimètres tomberont d'abord durant la nuit de mardi à mercredi, puis ce sont une quinzaine de centimètres ou plus qui sont attendus à compter de l'avant-midi mercredi dans la grande région de Montréal.

«C'est une tempête en provenance de l'Alberta qui va traverser les Grands Lacs et le sud de l'Ontario cette nuit pour arriver dans le sud de la province de Québec demain (mercredi) en matinée, débutant dans le sud de province et s'étendant graduellement vers l'est», confirme Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada.

La trajectoire de la tempête la mènera de Montréal à la Gaspésie et au Nouveau-Brunswick, qui recevront la neige, eux, surtout jeudi. Mais à compter de demain, les régions de Montréal, l'Estrie, Québec, la Beauce seront recouvertes d'un tapis blanc. Selon le météorologue, les régions du Saguenay et de la Haute-Côte-Nord pourraient être en grande partie épargnées.

La quantité de neige pourrait dépasser les 15 centimètres, le tout demeure incertain et c'est pourquoi Environnement Canada a émis pour l'instant un bulletin spécial et non un avertissement. «On parle de 15 centimètres possibles sur une période de 24 heures, donc pas vraiment de la neige forte, mais quand même, 15 centimètres sur une période de 24 heures, ça reste quand même une bonne tempête de neige», a expliqué le météorologue.

La neige, qui devrait cesser de tomber graduellement jeudi matin, sera suivie de forts vents jeudi qui vont causer de la poudrerie.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Opération contre un réseau de fraude cellulaire et de recel à Laval

Publié le 4 décembre 2025

Opération contre un réseau de fraude cellulaire et de recel à Laval

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec Bell Canada et le Service de police de Laval, a mené hier une opération visant un réseau criminel impliqué dans la fraude cellulaire et le recel d’appareils électroniques. Cette opération, qui a mobilisé une quarantaine de policiers, s’est ...

LIRE LA SUITE
Intensification des opérations concernant l'alcool au volant au Québec

Publié le 4 décembre 2025

Intensification des opérations concernant l'alcool au volant au Québec

Jusqu'au 4 janvier 2026, les différentes équipes policières au Québec procéderont à diverses opérations ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue. Une présence des agents sur les routes sera accrue pour toute cette période. Ces interventions se traduiront entre autres par des dépistages qui pourraient être réalisés ...

LIRE LA SUITE
Jolin-Barrette craint que les tribunaux fassent reculer le droit à l'avortement

Publié le 3 décembre 2025

Jolin-Barrette craint que les tribunaux fassent reculer le droit à l'avortement

Le gouvernement Legault ne fait pas confiance aux tribunaux pour protéger le droit à l'avortement à long terme. C'est ainsi que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a justifié sa volonté d'enchâsser le droit à l'avortement dans son projet de constitution québécoise, qui sera soumis à des consultations à compter de jeudi. En mêlée ...

LIRE LA SUITE