Chien policier opérationnel, Raddix

Le collègue à quatre pattes de la police de Laval fête ses trois ans

15 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le Service de police de Laval a annoncé sur leur page Facebook que leur collègue à quatre pattes qui fait partie de l'équipe depuis un an, Raddix, célèbre aujourd'hui ses trois ans de vie. 

Ce chien policier opérationnel travaille en compagnie du maître-chien Véronique Houle. Il est décrit comme dévoué social et intelligent. Il été vite apprécié par tout le reste de l'équipe. Même si cela ne fait qu'un an qu'il est en service, il compte déjà plusieurs belles réussites. 

En mai dernier, lors d’une invasion de domicile, les suspects ont pris la fuite en véhicule avant de l’abandonner pour continuer à pied. Rapidement déployé sur les lieux, Raddix a retrouvé leur piste et permis de localiser deux d’entre eux : l’un caché au bord d’une rivière et l’autre dissimulé dans un buisson. Grâce à son flair, les policiers ont aussi pu interpeller un troisième suspect dans le secteur.

Au courant de l’été, lors d’une introduction par effraction, un suspect a tenté d’échapper aux policiers en se cachant à l’intérieur d’une résidence. Déployé pour sécuriser les lieux, Raddix n’a eu besoin que de quelques minutes pour retrouver le voleur dissimulé dans une laveuse.

