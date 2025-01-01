Garderie de Laval: la Couronne veut déclarer Ny St-Amand délinquant à risque élevé

Un juge de la Cour supérieure a entendu vendredi les plaidoiries finales afin de déterminer si le chauffeur qui a foncé avec son autobus dans une garderie de Laval devrait être déclaré un délinquant à risque élevé.

Pierre Ny St-Amand a été déclaré non criminellement responsable, fin avril, pour la mort de deux enfants, en raison de troubles mentaux. Les victimes sont Jacob Gauthier, âgé de quatre ans, et une fille de cinq ans nommée Maëva, dont le nom de famille est couvert par une interdiction de publication à la demande de ses parents.

Ce geste avait aussi blessé six autres personnes le 8 février 2023.

Selon la Couronne, Ny St-Amand devrait être déclaré délinquant à haut risque, ce qui lui imposerait des conditions plus strictes pendant sa détention dans un centre de traitement.

La Défense s’oppose à la demande de la Couronne et a contesté la constitutionnalité de la désignation de risque élevé.

Le juge Éric Downs de la Cour supérieure du Québec entendra les arguments sur la contestation constitutionnelle à la mi-novembre.