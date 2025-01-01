Une journée pour déchiqueter les documents confidentiels des Lavallois

Ce samedi 8 novembre, les citoyens de Laval auront l'occasion de détruire de manière sécuritaire et gratuite des documents confidentiels lors de la Journée de déchiquetage du Service de police de Laval.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter de 8 h à 15h, dans le stationnement du Centre des enquêtes du Service de police de Laval, situé au 2911, boulevard Chomedey.

Il est important de noter qu’en raison d’un fort taux de participation chaque année, il est conseillé de se présenter le plus tôt possible, car le service prendra fin lorsque la pleine capacité des camions sera atteinte, indépendamment de l’heure de fin initialement indiquée. Aucune réservation ne sera prise, le fonctionnement est basé sur le principe du premier arrivé, premier servi.

Deux camions déchiqueteurs seront disponibles. Ainsi, il sera possible de se départir de ce types de documents : formulaires d’assurance, chèques personnels, déclarations de revenus, relevés bancaires et tout autre papier comportant des renseignements sensibles tels que votre nom, votre adresse, votre date de naissance ou votre numéro d’assurance sociale.

À noter que les disquettes, cédéroms et vidéocassettes ne pourront pas être acceptés.

Sur place, des policiers de l’escouade Prévention échangeront avec les citoyens sur les différentes formes de fraude — notamment l’hameçonnage, les courriels trompeurs, le vol d’identité, ainsi que les fraudes téléphoniques et en ligne.

Afin d’assurer un accès équitable au service, quelques consignes s’appliquent : un maximum de trois boîtes de documents par adresse est permis.

Le service s’adresse exclusivement aux résidents de Laval (une preuve de résidence vous sera demandée).

Finalement, il n’est pas nécessaire de retirer les agrafes, mais les trombones et pinces métalliques doivent être enlevés.

Tout au long de l’année, l’escouade Prévention du SPL multiplie les activités d’information pour aider les citoyens à reconnaître et à éviter les arnaques liées à la fraude et à la technologie. Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vos renseignements personnels ont été perdus ou volés, communiquez avec le SPL en composant le 911.