La police effectue 22 arrestations en lien avec l'exploitation d'enfants sur internet

Une opération policière d'envergure qui s'est déroulée cette semaine au Québec a mené à l'arrestation de 22 hommes en lien avec l'exploitation sexuelle d'enfants sur internet.

Sur les 22 suspects arrêtés, qui sont âgés de 18 à 70 ans, 20 ont comparu pour répondre à des accusations de possession, de distribution et d’accession de fichiers de matériel d’abus et d'exploitation pédosexuel.

Du matériel informatique a également été saisi pour analyse par les policiers, qui ont effectué 26 perquisitions dans le cadre de cette frappe.

L'opération qui s'est amorcée lundi a mobilisé plus de 150 agents provenant de sept corps policiers. Elle a été chapeautée par l’Équipe d’enquête sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon la lieutenante Katherine Guimond, qui est responsable de la division des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet à la SQ, cette opération «est le résultat d’un important travail de collaboration et de concertation».

«Cette approche commune des différents corps de police permet de renforcer les efforts de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sur internet», a-t-elle fait valoir dans un communiqué publié vendredi matin.

Des policiers de Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Boucherville et Gatineau ont participé à l'opération de cette semaine.