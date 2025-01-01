Nous joindre
Tragédie dans une garderie à Sainte-Rose

Garderie de Laval: le statut de délinquant à haut risque de Ny St-Amand est contesté

durée 14h30
10 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Les avocats de l'homme qui a tué deux enfants et en a blessé six autres en fonçant avec un autobus dans une garderie de Laval en 2023 affirment qu'il serait inconstitutionnel pour un juge de le déclarer délinquant à haut risque.

Une audience de la Cour supérieure du Québec s'est ouverte lundi matin à Laval dans l'affaire de Pierre Ny St-Amand, déclaré non criminellement responsable en avril en raison d'un trouble mental.

La Couronne demande au juge Éric Downs de déclarer M. Ny St-Amand délinquant à haut risque, ce qui lui imposerait des règles plus strictes pendant son internement dans un hôpital psychiatrique.

Ses avocats soutiennent que l'application du statut de délinquant à haut risque aux personnes déclarées non criminellement responsables viole plusieurs articles de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans leurs mémoires, ils affirment que le statut de délinquant à haut risque présuppose que ces individus sont irrécupérables et qu'il renforce le stéréotype du criminel fou.

En avril, le juge Downs a statué que Pierre Ny St-Amand était vraisemblablement en proie à une psychose lorsqu'il a foncé avec l'autobus dans la garderie, tuant un garçon de quatre ans et une fille de cinq ans.

 

