Survenu le 18 mars 2025

La CNESST dévoile la cause de l'accident mortel au Lave-auto Pont-Viau

durée 11h00
12 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Suite à l'accident de travail qui avait coûté la vie à un travailleurs de l'entreprise Ali Ahmad Mhanna (Lave-auto Pont- Viau) en plus d’en blesser un deuxième, le 18 mars 2025, à Laval, la CNESST avait ouvert une enquête, et une cause a été retenue.

Rappelons que des travailleurs de l'entreprise se trouvaient dans le lave-auto pour le nettoyage des véhicules, quand vers 10 h 40, un client s'est présenté pour demander un lavage extérieur. Malheureusement, ce dernier en avançant le véhicule à l'intérieur, il en a perdu le contrôle percutant un premier travailleur, puis l'arrière du véhicule se trouvant devant lui qui a poursuivi sa course et a happé un second travailleurs en détruisant une partie du mur de maçonnerie du bâtiment. 

La seconde victime a été projetée à l'extérieur de l'établissement et a été enseveli par une partie des débris. Les secours ont été appelés directement sur les lieux. Le premier travailleur a subi des blessures, tandis que son collègue a perdu la vie. 

Cause de l’accident

Selon l’enquête de la CNESST, une seule cause a été retenue pour expliquer l'accident. On indique dans le rapport qu'il s'agit qu' « un véhicule hors de contrôle a happé un travailleur à son poste de travail dans le lave-auto.  ». 

À la suite de l’accident, la CNESST a interdit l’accès au lave-auto. Elle a exigé de l’employeur, Ali Ahmad Mhanna, qu’une procédure de travail pour la circulation sécuritaire des véhicules dans l’établissement soit mise en place. L’employeur s’est conformé à cette exigence. Après la sécurisation des lieux pour rendre le bâtiment stable et sécuritaire, l’accès à l’intérieur du lave- auto a été autorisé.

Moyens de prévention

On rappelle que pour permettre le travail sécuritaire dans les lave-autos, des moyens de prévention existent, notamment : de limiter les interactions possibles entre les véhicules en mouvement et les travailleurs dans l’aire de travail, d'identifier et analyser les risques liés aux véhicules en mouvement dans les lave-autos en mettant en place une procédure de travail pour la circulation sécuritaire des véhicules et des piétons dans l’établissement et de former, informer et superviser les travailleurs des risques reliés à leur travail lorsque les véhicules sont en mouvement.

Par la loi, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l’obligation de s’assurer que l’organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l’accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l’employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

