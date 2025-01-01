Nous joindre
Québec en Alerte procédera à son test annuel le 19 novembre

durée 11h00
17 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce mercredi 19 novembre, à 13 h 55,  la population québécoise devra s'attendre à possiblement sursauter, car Québec en Alerte procède à son test annuel pour s'assurer que tout fonctionne. 

Un on strident sera émis sur les cellulaires, les téléviseurs et les radios. On rappelle qu'il est essentiel de le tester tous les ans, car chaque seconde compte, lors d'un événement. Cela pourrait même vous sauver la vie. 

On indique qu'il est possible que vous receviez plusieurs alertes si vous êtes en déplacement. 

À quoi sert l'alerte? 

Québec en Alerte est utilisée dans plusieurs circonstances d'urgences comme les catastrophes naturelles (tornades, inondations, etc.), la disparition de personnes (alerte AMBER concernant un enfant recherché), des situations dangereuses pour la population (personne armée, etc.) ou toute autre situation d'urgence.

Le gouvernement termine en disant : « Oui, ça dérange, mais ça dure seulement quelques secondes... et un jour, ça pourrait protéger votre vie ou celle de votre famille.  »

 

 

 

 

 

