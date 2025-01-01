Une adolescente de 13 ans meurt frappée par un autobus scolaire à Laval

Une adolescente de 13 ans est morte jeudi soir après avoir été happée par un autobus scolaire à Laval, alors qu'elle venait tout juste de quitter le véhicule.

Les services d'urgences ont été appelés vers 17 h 40 concernant un accident impliquant un autobus scolaire et une piétonne, à l'intersection de l’avenue de la Volière et du boulevard des Rossignols, dans le secteur de Sainte-Rose.

Selon la porte-parole du Service de police de Laval, Erika Landry, l'adolescente était décédée sous l'impact. La conductrice aurait été transférée vers un centre hospitalier pour traiter son choc nerveux.

Mme Landry a expliqué que la scène a été protégée sur un large périmètre et que des témoins doivent être rencontrés.

«On ne parle pas d'implication criminelle, mais c'est certain que la conductrice va être rencontrée, puis l'analyse de la scène vraiment va vraiment nous aider à déterminer les circonstances», a-t-elle ajouté.

La division d'urgence sociale de Laval s'est également rendue sur place pour prendre en charge