Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Kamaljit Arora

Le procès du père accusé d'avoir tué ses enfants à Laval est une fois de plus reporté

durée 11h00
21 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le procès du père accusé d'avoir tué deux de ses enfants à Laval en 2022 a été reporté pour une troisième fois.

Kamaljit Arora est accusé du meurtre au premier degré de sa fille de 13 ans et de son fils de 11 ans. Il est aussi accusé de tentative de meurtre sur une autre de ses filles et de voies de fait, puisqu'il aurait tenté d'étrangler son ex-femme.

Le procès devait s'ouvrir ce vendredi au palais de justice de Laval, mais l'accusé a demandé un report après avoir perdu confiance en ses avocats.

Dans une décision datée du 18 novembre, le juge Alexandre Bien-Aimé Bastien, de la Cour supérieure, a déclaré qu'il accédait à contrecœur à la demande de l'accusé, même si un autre juge avait averti Arora en avril qu'un troisième report ne serait pas accordé.

Le juge Bien-Aimé Bastien a imputé à Arora la situation dans laquelle il se retrouve, mais a conclu que l'accusé ne serait pas en mesure de se représenter de manière compétente sans avocat si le procès s'amorçait comme prévu.

Les reports précédents étaient attribuables à la difficulté de la défense à trouver un psychiatre pour évaluer Arora à titre privé, ainsi qu'à d'autres changements au sein d'équipe juridique de l'accusé.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une adolescente de 13 ans meurt frappée par un autobus scolaire à Laval

Publié hier à 9h00

Une adolescente de 13 ans meurt frappée par un autobus scolaire à Laval

Une adolescente de 13 ans est morte jeudi soir après avoir été happée par un autobus scolaire à Laval, alors qu'elle venait tout juste de quitter le véhicule. Les services d'urgences ont été appelés vers 17 h 40 concernant un accident impliquant un autobus scolaire et une piétonne, à l'intersection de l’avenue de la Volière et du boulevard des ...

LIRE LA SUITE
Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Publié le 19 novembre 2025

Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Le système canadien d'alertes au public, «En Alerte», sera mis à l'essai d'un bout à l'autre du pays, mercredi. Au Québec, le test aura lieu à 13 h 55. L'alerte et sa tonalité distinctive seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les cellulaires compatibles. Chaque province et territoire a une heure d'essai spécifique. Le test simule ...

LIRE LA SUITE
Québec en Alerte procédera à son test annuel le 19 novembre

Publié le 17 novembre 2025

Québec en Alerte procédera à son test annuel le 19 novembre

Ce mercredi 19 novembre, à 13 h 55,  la population québécoise devra s'attendre à possiblement sursauter, car Québec en Alerte procède à son test annuel pour s'assurer que tout fonctionne.  Un on strident sera émis sur les cellulaires, les téléviseurs et les radios. On rappelle qu'il est essentiel de le tester tous les ans, car chaque seconde ...

LIRE LA SUITE