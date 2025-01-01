Le procès du père accusé d'avoir tué ses enfants à Laval est une fois de plus reporté

Le procès du père accusé d'avoir tué deux de ses enfants à Laval en 2022 a été reporté pour une troisième fois.

Kamaljit Arora est accusé du meurtre au premier degré de sa fille de 13 ans et de son fils de 11 ans. Il est aussi accusé de tentative de meurtre sur une autre de ses filles et de voies de fait, puisqu'il aurait tenté d'étrangler son ex-femme.

Le procès devait s'ouvrir ce vendredi au palais de justice de Laval, mais l'accusé a demandé un report après avoir perdu confiance en ses avocats.

Dans une décision datée du 18 novembre, le juge Alexandre Bien-Aimé Bastien, de la Cour supérieure, a déclaré qu'il accédait à contrecœur à la demande de l'accusé, même si un autre juge avait averti Arora en avril qu'un troisième report ne serait pas accordé.

Le juge Bien-Aimé Bastien a imputé à Arora la situation dans laquelle il se retrouve, mais a conclu que l'accusé ne serait pas en mesure de se représenter de manière compétente sans avocat si le procès s'amorçait comme prévu.

Les reports précédents étaient attribuables à la difficulté de la défense à trouver un psychiatre pour évaluer Arora à titre privé, ainsi qu'à d'autres changements au sein d'équipe juridique de l'accusé.