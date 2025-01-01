Nous joindre
Par l'Agence canadienne d'inspection des aliments

La présence de morceaux de plastique cause un rappel de yogourts de Yoplait au pays

durée 09h00
24 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Plusieurs yogourts à boire de la marque Yoplait ont été retirés des tablettes des épiceries canadiennes à cause de la présence possible de morceaux de plastique dans ces produits.

Dans un communiqué, Yoplait Canada a annoncé dimanche qu'elle procédait proactivement au rappel volontaire préventif de yogourts à boire YOP de 200 ml, toutes saveurs confondues.

«Ce rappel préventif est effectué par mesure de précaution en raison d’un possible défaut sur un composant d’emballage pouvant entraîner la présence de morceaux de plastique dans les produits», a expliqué l'entreprise.

Le rappel est supervisé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Yoplait a aussi indiqué que la mesure s'appliquait aux produits dont la date «meilleur avant» est du 21 octobre 2025 au 12 janvier 2026.

L'entreprise a dit travailler en étroite collaboration avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments ainsi que ses partenaires détaillants.

«La santé et la sécurité de nos consommateurs sont nos priorités absolues», a déclaré Yoplait.

 

