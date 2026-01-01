Nous joindre
Sur la route 335, près du boulevard Dagenais

Une fillette décède et sa sœur lutte pour sa vie après une collision à Laval

durée 09h00
7 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Une fillette de six ans est décédée et sa petite sœur lutte pour sa vie à la suite d'une collision survenue lundi soir à Laval.

La lieutenante Geneviève Major, du Service de police de Laval, a indiqué que la fillette de six ans a été déclarée morte mardi à l'hôpital, tandis que sa petite sœur de cinq mois se trouve dans un état critique.

L'accident, impliquant quatre véhicules, a fait neuf blessés, dont les parents des jeunes victimes.

La violente collision s'est produite vers 19 h 30 lundi sur la route 335, près du boulevard Dagenais, lorsqu'un véhicule circulant en direction nord a perdu le contrôle et a percuté trois autres véhicules, un sur chaque voie.

La lieutenante Major a précisé que les enquêteurs ont rencontré un homme de 40 ans impliqué dans la collision et qu'il est considéré comme un témoin important dans cette affaire. Il a été libéré sous promesse de comparaître ultérieurement, la Couronne ayant demandé des renseignements supplémentaires.

Geneviève Major a déclaré que l'incident fait toujours l'objet d'une enquête et que celle-ci pourrait prendre des mois.

 

