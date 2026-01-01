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Cour supérieure

Primes en retard aux infirmières: Santé Québec conteste la décision du tribunal

durée 18h00
16 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Santé Québec conteste en Cour supérieure une décision du Tribunal administratif du travail, qui avait conclu qu'elle avait entravé les activités de la FIQ, en versant avec des mois de retard des primes qui étaient dues aux infirmières.

Le Tribunal avait aussi ordonné à Santé Québec de verser 50 000 $ en dommages punitifs à la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ).

Le fond du litige porte sur diverses primes pour les membres de la FIQ qui avaient été négociées lors du renouvellement de la dernière convention collective, et qui devaient être versées au plus tard 120 jours après sa signature, soit le 5 avril 2025. Elles avaient été versées avec des mois de retard, dans bien des cas.

Dans sa requête, Santé Québec affirme entre autres que ce n'est pas elle qui a négocié la convention collective et les délais prévus pour verser les primes, mais plutôt le Comité patronal de négociation en santé et services sociaux.

Santé Québec soutient aussi que le retard à verser des primes, engendré par des problèmes informatiques, ne peut constituer une entrave aux activités de la FIQ.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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