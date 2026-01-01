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Drame survenu en octobre 2022

Un père lavallois reconnu coupable du meurtre de ses deux enfants

durée 10h00
19 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Un jury a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation l'homme qui a noyé ses deux enfants dans leur domicile familial de Laval en octobre 2022.

Kamaljit Arora, 49 ans, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de son fils de 11 ans et de sa fille de 13 ans, dont les noms sont protégés par une interdiction de publication.

Le jury a également déclaré Arora coupable de tentative de meurtre sur sa fille aînée et d'étranglement de son épouse, Rama Rani Arora, qui a survécu à l'agression.

Dans un aveu écrit au début du procès, l'accusé a reconnu avoir noyé ses plus jeunes enfants, mais ses avocats ont fait valoir que ces actes n'étaient pas prémédités et qu'il souffrait de rechute d'une dépression diagnostiquée pour la première fois en 2020.

La Couronne avait soutenu que les preuves indiquaient la présence d'un plan mûrement réfléchi pour commettre ces crimes.

Alors qu'une condamnation pour meurtre au premier degré entraîne automatiquement une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, l'affaire sera de nouveau examinée par le tribunal en mai pour le prononcé de la peine concernant les autres chefs d'accusation.

 

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