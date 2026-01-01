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Nouveau détachement de la Réserve navale

Le Navire canadien de Sa Majesté Donnacona s'étend à Laval

durée 13h00
31 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Depuis le 16 février, la région de Laval accueille un nouveau détachement du Navire canadien de Sa Majesté Donnacona (NCSM Donnacona), devenant ainsi le deuxième dans la grande région métropolitaine.

La Rive-Nord de Montréal est en plein développement, et c’est pourquoi la Marine a décidé d’y ouvrir ce détachement, dirigé par le capitaine de corvette Xavier Joly et son capitaine d’armes, le maître de 1re classe Patrick Landry. On mentionne que plusieurs membres du NCSM Donnacona ayant contribué au succès de cette initiative habitent le secteur. Ces marins-citoyens bénéficient maintenant d’un trajet allégé lors des entraînements en semaine, qui se déroulent actuellement les lundis soirs.

Une équipe de recruteurs déjà présente

Pour le capitaine de corvette Joly, la nouvelle unité satellite de Laval est l’occasion d’élargir les liens avec les communautés de la Rive-Nord de Montréal, tout en créant des occasions de formation pour les membres, des recrues aux marins expérimentés.

Le nouveau détachement de Laval s’entraîne dans les locaux du manège militaire Charles-Michel-de-Salaberry, tout près du Carrefour Laval. Des membres de l’équipe de recrutement y travaillent à temps plein afin de recruter des résidents intéressés à rejoindre la Marine.

Le début d’un grand projet

Se réjouissant du succès de la nouvelle présence du NCSM Donnacona à Laval, le capitaine de corvette Joly y voit également un clin d’œil à l’histoire de la Réserve navale à Montréal. « Les unités de la Seconde Guerre mondiale, le NCSM Cartier et le NCSM Montréal, ont fusionné pour devenir le NCSM Donnacona. Le retour à deux unités à partir d’une seule est la manière dont le DON répond aux besoins du Canada en matière de renforcement de ses forces armées en cette période troublée », explique-t-il.

Le Navire canadien de Sa Majesté Donnacona, en effervescence depuis les dernières années, compte maintenant 395 membres dans ses rangs.

 

 

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