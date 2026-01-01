Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Lutte à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet

23 arrestations et plus de 4 millions de fichiers saisis

durée 11h00
18 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte à la pornographie juvénile (EILP-J), coordonnée par la Sureté du Québec et impliquant le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Québec, le Service de police de Laval, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et le Service de police de la Ville de Gatineau, ont effectué une opération d’envergure 11 au 14 mai 2026.

Plus de 160 policiers ont été mobilisés. Au total, 23 hommes âgés entre 26 et 73 ans ont été arrêtés. Ils ont tous comparu en lien avec des accusations de possession, de distribution et d’accession de fichiers de matériel d’abus et exploitation pédosexuel (MAEP) et 7 d’entre eux demeurent détenus.

Du matériel informatique a été saisi pour analyse dans le cadre de 25 perquisitions. Tout au long du projet, pas moins de 4 millions de fichiers de MAEP ont été saisis. Au total, 4 victimes ont jusqu’à maintenant été identifiées.

« L’opération menée cette semaine est le résultat d’un important travail de collaboration et de concertation. Cette approche commune des différents corps de police permet de renforcer les efforts de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sur internet et ce, aux quatre coins de la province », mentionne la lieutenante Katherine Guimond, responsable de la division de enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet à la Sûreté du Québec.

Le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur internet à l'adresse suivante : www.cyberaide.ca. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Importante opération dans le cadre de la lutte à l'exploitation sexuelles des enfants sur internet

Publié le 15 mai 2026

Importante opération dans le cadre de la lutte à l'exploitation sexuelles des enfants sur internet

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte à la pornographie juvénile (EILP-J), coordonnée par la Sureté du Québec et impliquant le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Québec, le Service de police de Laval, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et le Service de police de la Ville de ...

LIRE LA SUITE
Amende de 1 693$ pour un Lavallois en grand excès de vitesse

Publié le 8 mai 2026

Amende de 1 693$ pour un Lavallois en grand excès de vitesse

Le 6 mai dernier, vers 1h00, les policiers du poste autoroutier de Laval ont intercepté un véhicule circulant en grand excès de vitesse sur la voie de service de l’autoroute 15, en direction nord, à la hauteur du secteur Concorde, à Laval. Le conducteur a été capté alors qu’il circulait à 156 km/h dans une zone de 70 km/h. Le conducteur, un homme ...

LIRE LA SUITE
Opération nationale concertée visant les distractions et les comportements imprudents

Publié le 30 avril 2026

Opération nationale concertée visant les distractions et les comportements imprudents

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Service de police de la Ville de Gatineau intensifieront leurs interventions du 1er au 7 mai 2026, dans le cadre de l’Opération nationale concertée visant les distractions et les comportements ...

LIRE LA SUITE