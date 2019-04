Disparition : Jignasha Patel est portée disparue

Le Service de police de Laval est à la recherche de Jignasha Patel, âgée de 35 ans. Le 16 avril, elle aurait quitté son domicile en laissant tous ses effets personnels derrière elle.

Elle a également tenu des propos qui laissent craindre pour sa sécurité. Jignasha Patel est d’origine indienne et n’a pas de famille au Québec.

Description :

- Femme d’origine indienne, parle en anglais

- Mesure 1,65 m (5’ 5‘’) et pèse 61,4 kg (135 lb)

- Cheveux noirs et yeux bruns

- Portait un jeans bleu, un manteau noir et des souliers Adidas, de couleurs rose et or

Toute information permettant de retracer cette femme sera traitée confidentiellement par la Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911. Dossier LVL 190417 008.