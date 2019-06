3 astuces pour lutter contre l'embonpoint de mon animal de compagnie

S’occuper d’un animal de compagnie demande beaucoup de temps et de questions. Il est important d’être constamment à l’affût de l’état de son animal et de s’assurer qu’il soit bien. Un problème fréquent qui peut altérer la santé et le bien-être de votre animal de compagnie est l’embonpoint. Si c’est le cas de votre animal, vous pouvez demander conseil à un vétérinaire près de Candiac qui pourra vous éclairer sur les causes les plus importantes de ce trouble. Plusieurs maitres ont un horaire chargé et n’ont donc pas le temps de faire faire de l’exercice fréquemment à l’animal. Plusieurs aiment également gâter leur animal en les nourrissants avec des aliments qu’ils aiment, mais qui ne sont pas nécessairement les plus bénéfiques à long terme pour leur santé. Voici quelques astuces pour contrer ce problème et prolonger la vie et le confort de votre animal.

Inclure des périodes d’activités dans son horaire

Même si votre emploi du temps est très chargé, il est important de prévoir un moment chaque jour pour que votre animal dépense son énergie. Vous pouvez par exemple inclure à votre routine une marche d’une heure avant ou après le travail, des jeux quand vous rentrez sur l’heure du diner, amener votre chien au parc pour qu’il joue avec les autres, etc. Ces périodes pourraient également être très bénéfiques pour vous puisqu’en plus de passer un moment agréable avec votre animal, vous pourrez faire une activité bénéfique sur votre santé et votre humeur.

Engager de l’aide

Si votre horaire est réellement trop chargé pour y intégrer l’une de ces options, vous pouvez demander de l’aide ou engager un professionnel. Par exemple, il y a plusieurs personnes dont c’est le métier que de promener les chiens. Cette activité pourrait être suffisante pour diminuer l’embonpoint. Si vous avez un animal d’intérieur, vous pouvez demander à un ami, un voisin ou un professionnel de venir pendant la journée pour jouer avec lui. Ces solutions peuvent sembler couteuses, mais au final elles sont probablement moins chères que les interventions médicales nécessaires pour un animal qui souffre.

Soigner son alimentation

Évidemment, l’autre élément qui influence le poids est l’alimentation. Si vous donnez beaucoup de gâteries malsaines, de la nourriture de table ou une quantité excessive de nourriture à votre animal, celui-ci souffrira probablement d’embonpoint. Il est important de régulariser les portions de nourriture et de les adapter au mode de vie et à la taille de votre animal. Éviter de donner des restes de table est également très important et pourrait avoir un impact sur son poids, mais aussi sur sa santé générale si les aliments qui lui sont donnés ne sont pas adaptés.