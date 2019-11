Suspect de vol à identifier à Laval

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public afin d’identifier un suspect ayant commis plusieurs vols de boîtes de dons, au profit de la campagne de financement de la Légion royale canadienne, dans différents restaurants Tim Hortons de Laval.

Le 25 octobre 2019, cinq vols ont été rapporté dans trois différents restaurants Tim Hortons. Le suspect se présente sur place, passe une commande, puis s’empare discrètement de la boîte de dons, pour une valeur pouvant aller jusqu’à 2000 $.

Il s'agit d'un homme de race blanche, environ 25-30 ans avec des cheveux courts foncés et une légère calvitie. Il portait un manteau foncé avec un logo pâle du côté gauche, des gants noir et beige et une paire de lunettes de soleil placée sur sa tête.

Toute information permettant de localiser ou d’identifier cet individu sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 191029 089.