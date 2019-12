Six arrestations pour vente de stupéfiants à l'école

Le Service de police de Laval (SPL) a procédé le mois dernier à l’arrestation de six individus, dont un d’âge mineur, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants dans une école secondaire du secteur de Chomedey.

La direction de l’école a communiqué avec le SPL afin de signaler une problématique de vente et de consommation reliée à la drogue. Le Service de police a tenu des opérations qui ont mené à l’arrestation des individus, en plus de perquisitionner une résidence ainsi que trois véhicules.

Quatre personnes dont une mineure et trois majeures âgées de 19 et 20 ans font face à des accusations de vente illégale de cannabis à des personnes de moins de 18 ans et de 18 ans et plus et possession de cannabis dans le but d’en faire le trafic. Ils ont comparu au Palais de justice de Laval le 8 novembre dernier.

Le bilan de la saisie est le suivant : plus de 200 grammes de cannabis; 2455$ en argent comptant et des équipements reliés à la vente de stupéfiants.

Le SPL encourage les parents à discuter avec leurs enfants afin de les sensibiliser sur les effets nocifs de la consommation de drogue.

Toute personne qui possède de l’information sur des activités de trafic de stupéfiants sur le territoire de Laval, peut communiquer avec les policiers, de façon confidentielle, en composant le 450 662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL- 191029-054.