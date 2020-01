Rappel de souffleuses à neige à deux phases

Santé Canada a diffusé un avis de rappel concernant les souffleuses à neige à deux phases des marques Yardworks, Yard Machines, MTD Yard Machines et Troy-Bilt qui ont été vendues de juillet 2004 à mars 2006.

Les jantes en plastique peuvent se briser si les pneus ont été trop gonflés ce qui pourrait provoquer des lacérations et des fractures aux utilisateurs. En date du 17 décembre 2019, 36 incidents ayant entraîné des blessures ont été signalés à l’entreprise au Canada. Environ 15 020 produits affectés ont été vendus à travers le pays.

Les consommateurs ont pu les acheter dans les Home Depot, Rona, Home Hardware, Canadian Tire et d’autres détaillants. Pour les reconnaître, elles sont munies de deux roues avec jantes et étaient offertes en rouge, vert, gris ou noir. Le nom de la marque figure sur le boîtier des souffleuses et le numéro de modèle sur le cadre arrière.

Numéros de modèle

MTD Yard Machines : 31A-3AAD500

31A-3DAD529

Troy-Bilt : 31AS3BB2563

31BS3AAE563

Yard Machines : 31AS3BAD516

31AS3CAD516

Yardworks : 31AS3BAD515

Ce qu’il faut faire

Selon l’avis de Santé Canada, vous devez cesser toute utilisation des produits rappelés et communiquer avec MTD pour obtenir gratuitement d’autres jantes faites d’acier.

Pour en savoir davantage, appelez au numéro sans frais 1-800-668-1238, de 8 h à 17 h (HNE) du lundi au vendredi.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d’incident concernant un produit de consommation.