Un suspect à identifier après une introduction par effraction et vol dans véhicule

Le Service de police de Laval (SPL) demande la collaboration du public afin d’identifier un suspect ayant commis plusieurs vols dans le secteur Chomedey.

En novembre et décembre 2019, le suspect se serait introduit dans des résidences et des véhicules et aurait volé des effets personnels. L’individu profite du fait que les portes arrières ou de côté des résidences ne sont pas verrouillées, pour s’introduire à l’intérieur et s’emparer des objets de valeur.

L'homme est blanc et est âgé d'environ 18 ans. Il mesure environ 1 m 78 (5 pieds et 10 pouces). Il porte des boucles d’oreille en diamant et au moment des faits, il était vêtu d'un chandail à capuchon et d'une tuque de couleurs foncés, d'un pantalon de style jogging, de souliers et gants de couleurs foncés.

Le SPL a rappelé qu'il était nécessaire de bien s’assurer de verrouiller l’ensemble des portes de leur résidence, de leur voiture ou toute autre entrée donnant accès à vos biens. Les citoyens peuvent communiquer en tout temps avec les policiers pour signaler un rôdeur ou une présence suspecte en composant le 911.

Toute personne qui aurait de l'information concernant cet individu peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL191214-016.