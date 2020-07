Une adolescente de 15 ans manque à l'appel à Laval

​Le Service de police de Laval demande l'aide de la population pour retrouver Koraly Blais, âgée de 15 ans. Le 21 juin, elle a quitté son domicile, mais elle n’est pas revenue. Sa famille s’inquiète pour sa sécurité due à de mauvaises fréquentations. Elle pourrait se trouver dans le secteur de Rivière-Des-Prairies, St-Léonard ou dans le secteur de Montréal-Nord. La jeune fille est noire et parle français. Elle mesure 1 m 72 (5 pieds 8" pouces) et pèse 93,2 kg (205 lb). Ses cheveux sont bruns, ses yeux marrons. Elle a un piercing sur une narine. Elle portait une camisole et un short noir, des souliers noirs, une veste grise et un sac à main brun de marque Michael Kors. Toute personne qui aurait de l'information concernant Koraly Blais peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL200621-047.